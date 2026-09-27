В зоне спецоперации гвардии старший лейтенант Рамиль Даушев уничтожил трех боевиков ВСУ и возглавил успешный штурм опорного пункта противника. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что офицер перед выполнением боевой задачи изучил данные разведки, оценил местность и спланировал маршрут группы. Штурм проходил под плотным огнем ВСУ.

Даушев занял выгодную огневую позицию и уничтожил трех боевиков ВСУ из стрелкового оружия. Когда опорник захватили, офицер организовал оказание первой медпомощи и эвакуацию раненых. Остальной личный состав приступил к обороне занятых позиций от возможных контратак неонацистов.

В военном ведомстве добавили, что в зоне СВО также отличился сержант Николай Кузнецов, чей артрасчет уничтожил до 10 боевиков ВСУ. Благодаря им российские штурмовики закрепились за новых рубежах, и продолжили наступление.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении трех сел в Сумской и Харьковской областях — Марьино, Петропавловка и Лозовая.