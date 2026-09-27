Российские военные установили контроль над населенным пунктом Хрипуны в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны .

Боевую задачу выполнили военнослужащие подразделений группировки войск «Север». Ведомство опубликовало кадры, на которых бойцы наносят удары по военной инфраструктуре ВСУ.

Накануне российские военные установили контроль над еще тремя селами в Харьковской и Сумской областях: Петропавловкой, Лозовой и Марьино. В освобождении также участвовали бойцы «Севера».

За прошедшую неделю ВС России взяли под контроль еще 13 населенных пунктов в Харьковской и Запорожской областях, а также в Донецкой Народной Республике.

Помимо этого, российская армия полностью замкнула кольцо вокруг крупного оборонного узла Вооруженных сил Украины в Доброполье. В продвижении были задействованы военные группировки войск «Центр».