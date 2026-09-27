Средства ПВО сбили 96 украинских БПЛА над Россией за ночь

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 96 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Перехват БПЛА вели с 20:00 по московскому времени 26 сентября по 08:00 27 сентября. Дроны ликвидировали над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее стало известно, что в течение субботы, 26 сентября, дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 105 БПЛА противника в небе над Россией.

Перехват велся над Краснодарским краем, Крымом, Орловской, Белгородской и другими областями.