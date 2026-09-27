На Украине снова пропало вещание нескольких телеканалов

На Украине пропало вещание нескольких телеканалов. В их числе — канал украинского Минобороны «Армия.ТВ» и телеканалы «СТБ» и «1+1». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеграм-канал телекомпания «Новости Live».

Массовый сбой сигнала произошел на стриминговых платформах. Часть каналов оказалась недоступна даже при просмотре через стриминговые платформы MEGOGO и SWEET.TV.

В пресс-службе MEGOGO сбоя связали с повреждением дата-центра партнера, обеспечивающего платформы телесигналом.

Утром 26 сентября зафиксировали перебои вещания телеканала «Прямой». Его сервер находился в одном из поврежденных дата-центров. Также возникли проблемы в работе сайта вещателя «Общественное. Новости».

Ранее ВС России поразили киевский дата-центр «Дата-групп» и логистический центр компании «Хеви Логистик Юкрейн» в Киевской области. До этого российские БПЛА ударили по дата-центрам New-Telco и «Юнайтед ДС» в Киеве, которые отвечали за обмен интернет-трафиков Минобороны Украины и международную связь спецслужб страны.