ВСУ потеряли 14 автомобилей и до 420 боевиков в зоне действий «Центра» за сутки

Подразделения ВСУ потеряли до 420 военнослужащих за сутки в зоне ответственности российской группировки войск «Центр». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что украинская армия потеряла четыре боевые бронированные машины «Казак», четыре орудия полевой артиллерии, 14 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, российские силы поразили живую силу и технику четырех механизированных, штурмовой и егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, четырех соединений Национальной гвардии Украины и бригады специального назначения «Азов»*.

Боевые действия проходили в районах Малотарановки, Белозерского, Андреевки, Марьевки, Первомайского и Веровки в ДНР, а также Чугуево и Новопавловки в Днепропетровской области.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России поразили центр обработки данных «Водафон» в Киеве.

*Запрещенная в России террористическая организация.