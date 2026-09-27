ВС России поразили центр обработки данных «Водафон» в Киеве

Минувшей ночью российские военные продолжили наносить удары беспилотниками по объектам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны .

В Киеве бойцы ВС России поразили центр обработки данных компании «Водафон». По данным ведомства, она предоставляет услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ, в том числе для передачи разведывательных данных.

В Киевской области военные уничтожили логистический центр «Залмер Групп» в Красиловке. Там хранили и распределяли западную военную помощь. В Николаеве поразили два склада беспилотников и боевых частей к ним.

«В Одесской области [поражен] логистический центр „Дрон Калинш“ в Ильичовке, на территории которого осуществлялось хранение FPV-перехватчиков», — добавили в ведомстве.

Накануне российские военные нанесли удар по логистическому центру «Эпицентр» в Одессе.