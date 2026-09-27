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    Российская армия обрубила интернет и связь ВСУ в Киеве

    Минобороны: ВС РФ поразили два ЦОД в Киеве и «Новую почту» в Одессе

    ДСНС Украины
    Фото: ДСНС Украины

    Подразделения ВС РФ продолжают громить коммуникационные и логистические центры ВСУ, а также морские суда и склады. За день российские беспилотники поразили два центра обработки данных в Киеве и «Новую почту» в Одессе, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

    В Киеве БПЛА ударили по ЦОД «Омега Телеком», который предоставлял ВСУ услуги высокоскоростного интернета и хранил большие объемы данных.

    Также под удар российских беспилотников попал ЦОД «Киевстар», предоставлявший украинской армии услуги мобильной связи и интернета.

    В Одессе беспилотники ВС РФ поразили логистический центр «Новая почта», на котором хранились военные грузы ВСУ. В Черном море беспилотники ударили по сухогрузу, доставлявшему в порт «Одесса» военное имущество и грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.

    Прошедшей ночью российские дроноводы атаковали центр обработки данных компании «Водафон» в Киеве.

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