Минобороны: ВС РФ поразили два ЦОД в Киеве и «Новую почту» в Одессе

Подразделения ВС РФ продолжают громить коммуникационные и логистические центры ВСУ, а также морские суда и склады. За день российские беспилотники поразили два центра обработки данных в Киеве и «Новую почту» в Одессе, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В Киеве БПЛА ударили по ЦОД «Омега Телеком», который предоставлял ВСУ услуги высокоскоростного интернета и хранил большие объемы данных.

Также под удар российских беспилотников попал ЦОД «Киевстар», предоставлявший украинской армии услуги мобильной связи и интернета.

В Одессе беспилотники ВС РФ поразили логистический центр «Новая почта», на котором хранились военные грузы ВСУ. В Черном море беспилотники ударили по сухогрузу, доставлявшему в порт «Одесса» военное имущество и грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.

Прошедшей ночью российские дроноводы атаковали центр обработки данных компании «Водафон» в Киеве.