ВС России поразили штаб базы «Восток» ВМС Украины в порту Килии

Российские военные нанесли удар по штабу военно-морской базы «Восток» ВМС Украины в порту Килии в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что бойцы также поразили объекты причальной инфраструктуры, четыре хранилища с военным имуществом для обеспечения ВСУ и пункт базирования Государственной пограничной службы Украины.

В ночь на 27 сентября Вооруженные силы России продолжили наносить удары беспилотными аппаратами по морским судам, коммуникационным центрам, объектам транспортной и портовой инфраструктуры, а также задействованным в интересах ВСУ логистическим центрам.

До этого ВС России нанесли удары дронами по дата-центру «Дата-групп» в Киеве, который обрабатывал и передавал разведывательные данные в интересах боевиков ВСУ. Еще одним важным пораженным объектом стал логистический узел компании «Хеви Логистик Юкрейн» в селе Требухов.