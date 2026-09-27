ВС России поразили сухогруз с грузами для ВСУ в порту Одессы

Российские Вооруженные силы поразили на переходе в Черном море сухогруз, который доставлял в порт «Одесса» грузы для боевиков ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«На переходе морем в порт „Одесса“ поражено морское судно типа „сухогруз“, осуществлявшее доставку грузов для ВСУ», — заявили в ведомстве.

Также ВС России нанесли удар по порту «Килия» в Одесской области, где находились пункт базирования государственной пограничной службы Украины и штаб «Восток» Военно-морских сил Украины, четыре хранилища с военным имуществом ВСУ и объекты причальной инфраструктуры.

Кроме того, бойцы поразили в городе Николаев два склада ударных беспилотников и боевых частей.

«Поражен логистический центр „Дрон Калинш“ в Ильичовке, на территории которого осуществлялось хранение FPV-перехватчиков“, — отметили в Минобороны.

Ранее стало известно, что дроноводы группировки войск «Центр» уничтожили узел обороны ВСУ на Днепропетровском направлении.