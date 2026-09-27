ВСУ сбросили на Херсонскую область начиненные монетами бомбы

Запущенные украинскими боевиками беспилотники сбросили на Херсонскую область самодельные бомбы, начиненные монетами в качестве поражающих элементов. Об этом в комментарии ТАСС заявил глава Каховского округа Павел Филипчук.

Он подчеркнул, что такие взрывные устройства обнаружили работающие в регионе саперные группы, которые занимаются разминированием.

«В Каховском округе выявляют пластмассовые СВУ, начиненные взрывчаткой, электродетонатором и украинскими монетами номиналом одна гривна», — заявил Филипчук.

Глава округа добавил, что военные регулярно обезвреживают подобные боеприпасы.

В минувшую пятницу, 25 сентября, удар запущенных украинскими боевиками беспилотников полностью разрушил кафе «День-Ночь» в херсонском заповеднике «Аскания-Нова».

Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, под завалами спасатели нашли двух погибших девушек 2004 и 2006 годов рождения. Он добавил, что ранения также получили еще одна девушка и мужчина, которых с тяжелыми травмами доставили в больницу.