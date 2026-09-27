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    Дроноводы «Юга» уничтожили пикап и ББМ в районе Дружковки

    МО: дроноводы и артрасчет «Юга» уничтожили пикап, ББМ и пункт управления ВСУ

    Фото: РИА «Новости»

    Бойцы Южной группировки войск уничтожили пикап, боевую бронированную машину (ББМ) и пункт управления БПЛА ВСУ в районе Дружковки в ДНР. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    Дроноводы 58-го отдельного батальона сил специального назначения провели воздушную разведку и обнаружили на вражескую технику. На трассе в районе населенного пункта Дружковка двигались пикап и ББМ ВСУ, оборудованные средствами защиты от БПЛА.

    «Два прицельных удара привели к поражению военных автомобилей. После попадания беспилотников машины практически полностью выгорели», — уточнили в военном ведомстве.

    В Дружковке артиллеристы 54-го мотострелкового полка уничтожили замаскированный в лесополосе пункт управления БПЛА ВСУ, ударив по нему 152-мм снарядами. Боеприпасы выпустил расчет гаубицы «Гиацинт-Б». Бойцы «Юга» уничтожили украинский расчет вместе с оборудованием связи и находившимися на позиции операторами.

    Ранее Минобороны сообщало, что за сутки ВСУ потеряли более 160 бойцов в зоне действий «Юга».

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