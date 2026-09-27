МО: расчеты «Бумерангов» поразили опорники с боевиками, НРТК и гексакоптеры ВСУ

Дроноводы группировки войск «Центр» уничтожили «Бумерангами» сеть опорных пунктов вместе с пехотой ВСУ на Днепропетровском направлении спецоперации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что боевую задачу выполнили расчеты войск беспилотных систем подразделения специального назначения «Центра». Командование после подтверждения полученных координат приказало поразить цель.

«В кратчайшие сроки в район выполнения задачи был направлен расчет ударного FPV-дрона „Бумеранг“», — уточнили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что дроноводы «Центра» уничтожили опорные пункты с боевиками ВСУ, которые укрывались в них. Кроме того, расчеты «Бумерангов» ликвидировали автомобили, легкобронированную технику противника, наземные робототехнические комплексы (НРТК) и тяжелые гексакоптеры, доставляющие продовольствие украинским солдатам на передовой.

Ранее дроноводы и артиллеристы «Юга» уничтожили пикап, ББМ и пункт управления БПЛА ВСУ в районе Дружковки.