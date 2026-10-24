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    В Крыму ввели ограничения на свет и воду после атаки дронов ВСУ

    Фото: РИА «Новости»

    В Республике Крым ввели ограничение на подачу электроэнергии и воды после ударов ВСУ. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

    Это связано с аварией на магистральных энергосетях, которая произошла за пределами региона из-за атаки беспилотников.

    По его словам, восстановительные работы продолжаются. Все службы находятся на местах. Графики отключений опубликуют на официальных ресурсах ведомств и администраций.

    «Прошу крымчан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — призвал Аксенов.

    Во время ночной атаки ВСУ в Ростовской области повреждения получила трансформаторная подстанция. В результате 172 частных дома остались без электричества.

    Всего минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 616 украинских беспилотников над территорией российских регионов.

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