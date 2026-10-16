ПВО сбили 20 летевших на Москву беспилотников Украины

Российские средства противовоздушной обороны отразили попытку атаки беспилотников ВСУ. На подлете к столице дежурные подразделения Минобороны ликвидировали 20 БПЛА, рассказал в телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Эти 20 летательных аппаратов уничтожили примерно в 03:20. Всего с 00:00 сбили 42 БПЛА ВСУ, еще 27 нейтрализовали за полчаса до полуночи.

Всего с вечера четверга, 15 октября, Украина направила в сторону Москвы 89 беспилотников. Все БПЛА уничтожили российские силы и средства ПВО.

С 13 октября Собянин несколько раз сообщал о сбитых беспилотниках Украины, такие аппараты двигались по направлению к Москве. В ночь на 13 октября ПВО ликвидировали 417 БПЛА ВСУ.