Дежурные силы противовоздушной обороны за день сбили 13 украинских беспилотников над российской территорией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение дня с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными силами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в военном ведомстве.

Российские военнослужащие ликвидировали вражеские беспилотники над Крымом, Пермским краем, а также над Курской и Белгородской областями.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил о гибели трех мирных жителей в результате удара украинского БПЛА по машине ритуальной службы в Первомайске. Кроме того, ВСУ ударили по грузовику, пострадали два человека.