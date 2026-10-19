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    Силы ПВО за день сбили 13 БПЛА ВСУ в небе над Россией

    Фото: РИА «Новости»

    Дежурные силы противовоздушной обороны за день сбили 13 украинских беспилотников над российской территорией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    «В течение дня с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными силами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в военном ведомстве.

    Российские военнослужащие ликвидировали вражеские беспилотники над Крымом, Пермским краем, а также над Курской и Белгородской областями.

    Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил о гибели трех мирных жителей в результате удара украинского БПЛА по машине ритуальной службы в Первомайске. Кроме того, ВСУ ударили по грузовику, пострадали два человека.

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