Минобороны: за сутки в России сбили 645 украинских беспилотников

Системы ПВО нейтрализовали 645 беспилотников самолетного типа в небе над российскими регионами за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Российские бойцы поразили цеха и склады, где хранили и производили робототехнические комплексы и дальние беспилотники ВСУ. Потери Вооруженных сил Украины составили около 1115 человек за 24 часа.

Ранее стало известно, что ВС России ударили по предприятию, которое создавало дроны в Киеве. Также войска атаковали автожелезнодорожный мост Южный в украинской столице. Переправу использовали для транзитных перевозок военных грузов.

Также под удар попали предприятия, производившие беспилотники и крылатые ракеты в стране.