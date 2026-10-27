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    За сутки в России сбили 645 украинских беспилотников

    Минобороны: за сутки в России сбили 645 украинских беспилотников

    Фото: РИА «Новости»

    Системы ПВО нейтрализовали 645 беспилотников самолетного типа в небе над российскими регионами за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

    Российские бойцы поразили цеха и склады, где хранили и производили робототехнические комплексы и дальние беспилотники ВСУ. Потери Вооруженных сил Украины составили около 1115 человек за 24 часа.

    Ранее стало известно, что ВС России ударили по предприятию, которое создавало дроны в Киеве. Также войска атаковали автожелезнодорожный мост Южный в украинской столице. Переправу использовали для транзитных перевозок военных грузов.

    Также под удар попали предприятия, производившие беспилотники и крылатые ракеты в стране.

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