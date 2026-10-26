Минобороны сообщило о сбитых за день беспилотниках ВСУ

Дежурные системы ПВО сбили или подавили 37 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, Московского региона и над акваторией Черного моря», — отметили в сообщении.

В ночь на 26 октября российские зенитчики сбили 290 украинских беспилотников. По данным оборонного ведомства, БПЛА самолетного типа сбивали над 16 регионами России, в том числе и над Московским регионом.

За неделю украинские боевики более 120 раз по Алешкам, еще 18 раз населенный пункт атаковали с помощью артиллерии. Российские войска ежедневно проводят инженерную разведку и очищают основные пути подъезда к Алешкам.