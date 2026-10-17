За неделю на Москву летели 2,73 тысячи БПЛА

Собянин: 2,73 тысячи беспилотников летели на Москву с 10 по 17 октября

В течение прошедшей недели с 08:30 10 октября по 08:30 17 октября в сторону Московского региона летели 2 730 украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе» .

«Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах», — отметил глава города.

На подлете к Москве нейтрализовали 534 вражеских аппарата, добавил он.

Ранее мэр сообщил, что за минувшую ночь в период с 00:40 до 06:46 средства противовоздушной обороны уничтожили 144 беспилотника. Всего над регионами России с 20:00 предыдущего дня по 8:00 17 октября сбили 610 БПЛА противника, отметили в пресс-службе Минобороны.