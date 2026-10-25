Число пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на Белгород выросло до 14

Шуваев сообщил о 14 пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на Белгород

В результате атаки беспилотников на Белгород минувшей ночью ранения получили 14 человек и один погиб. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Белгородской области Александр Шуваев.

По его словам, восемь раненых находятся в больницах города на стационарном лечении.

«Врачи оказывают им необходимую помощь. Если понадобится, направим пострадавших в федеральные клиники. Шесть человек продолжат лечение амбулаторно», — написал губернатор.

Шуваев уточнил, что повреждения в результате атаки получили 35 автомобилей, 30 МКД, три административных здания, четыре частных дома, три социальных объекта и восемь коммерческих. Он пообещал держать ликвидацию последствий атаки на своем контроле.

Ранее стало, что в ПВР после атаки боевиков ВСУ на Белгород разместили более 50 человек.