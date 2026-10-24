Под завалами в Орле нашли тела трех погибших после ударов ВСУ

Под завалами на месте атаки на гражданский объект в Орле обнаружили тела трех погибших. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков .

«Искренние соболезнования родным и близким погибших. Вся Орловская область скорбит вместе с вами», — поделился глава региона.

По его словам, удар нанесли ракетами, произведенными в странах НАТО.

Ликвидация последствий продолжается, на месте работают экстренные службы. Администрация Орла начала обход пострадавших квартир, чтобы уточнить масштаб повреждений для дальнейшей компенсации. Семьям погибших и пострадавших окажут необходимую помощь.

Во время ракетной атаки на Орловскую область пострадали не менее восьми человек. Удар пришелся на предприятие в Советском районе. Там началось серьезное возгорание.

Помимо этого, повреждения получили многоквартирные дома и гражданские автомобили.