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    Под завалами в Орле нашли тела трех погибших после ударов ВСУ

    Фото: РИА «Новости»

    Под завалами на месте атаки на гражданский объект в Орле обнаружили тела трех погибших. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

    «Искренние соболезнования родным и близким погибших. Вся Орловская область скорбит вместе с вами», — поделился глава региона.

    По его словам, удар нанесли ракетами, произведенными в странах НАТО.

    Ликвидация последствий продолжается, на месте работают экстренные службы. Администрация Орла начала обход пострадавших квартир, чтобы уточнить масштаб повреждений для дальнейшей компенсации. Семьям погибших и пострадавших окажут необходимую помощь.

    Во время ракетной атаки на Орловскую область пострадали не менее восьми человек. Удар пришелся на предприятие в Советском районе. Там началось серьезное возгорание.

    Помимо этого, повреждения получили многоквартирные дома и гражданские автомобили.

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