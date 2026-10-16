Промышленный объект загорелся под Сургутом из-за атаки беспилотников ВСУ
В Сургутском районе из-за атаки БПЛА произошло возгорание на промышленном объекте. Об этом сообщил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук в телеграм-канале.
«На месте работают экстренные службы. В настоящее время специалисты оценивают масштаб и характер нанесенного ущерба», — отметил чиновник.
Губернатор заверил, что держит ситуацию на личном контроле и призвал земляков доверять информации только из проверенных источников.
За минувшую ночь силы ПВО нейтрализовали над российскими регионами 644 украинских беспилотников. В результате налета пострадал житель Ростовской области.
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