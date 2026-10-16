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    Промышленный объект загорелся под Сургутом из-за атаки беспилотников ВСУ

    Фото: РИА «Новости»

    В Сургутском районе из-за атаки БПЛА произошло возгорание на промышленном объекте. Об этом сообщил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук в телеграм-канале.

    «На месте работают экстренные службы. В настоящее время специалисты оценивают масштаб и характер нанесенного ущерба», — отметил чиновник.

    Губернатор заверил, что держит ситуацию на личном контроле и призвал земляков доверять информации только из проверенных источников.

    За минувшую ночь силы ПВО нейтрализовали над российскими регионами 644 украинских беспилотников. В результате налета пострадал житель Ростовской области.

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