«С Россией начали воевать»: Путин высказался о причинах конфликта

Путин заявил, что войну начали против России, а не наоборот

Правда заключается в том, что с Россией начали воевать, а не наоборот. Об этом на пленарной сессии заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

По его словам, у экспертного сообщества часто возникает вопрос о том, что Россия говорит о мире, но якобы сама начала боевые действия.

«Где правда? А правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать», — отметил Путин.

Глава государства также призвал вместе искать пути к тому, как урегулировать конфликт на Украине.

Ранее Путин сообщил, что созданные после 1945 года международные институты перестали отражать ситуацию в мире. Он назвал открытым вопрос о том, можно ли реорганизовать структуры так, чтобы они стали соответствовать реалиям.

По его мнению, большими перспективами обладают новые международные сообщества, в том числе БРИКС.