Минздрав Подмосковья сообщил о 41 пострадавшем и трех погибших при атаке БПЛА

В результате атаки БПЛА на Московскую область пострадал 41 человек, включая шестерых детей. Об этом сообщил региональный Минздрав.

«Доставлено в стационар — 18 человек, из них двое детей. В настоящий момент в тяжелом состоянии три пациента, из них один взрослый (реанимация Жуковской больницы — множественные повреждения мягких тканей туловища и конечностей)», — уточнили в министерстве.

Двоих детей доставили в ДНКЦ имени Рошаля. Три человека погибли: двое — на месте происшествия, один — в стационаре. Медики оказали помощь на месте и амбулаторно 21 человеку, в том числе четырем детям.

После атаки в регионе развернули два ПВР, дежурят врачебно-сестринские бригады.