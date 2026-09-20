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    Минздрав Подмосковья сообщил о 41 пострадавшем и трех погибших при атаке БПЛА

    Фото: РИА «Новости»

    В результате атаки БПЛА на Московскую область пострадал 41 человек, включая шестерых детей. Об этом сообщил региональный Минздрав.

    «Доставлено в стационар — 18 человек, из них двое детей. В настоящий момент в тяжелом состоянии три пациента, из них один взрослый (реанимация Жуковской больницы — множественные повреждения мягких тканей туловища и конечностей)», — уточнили в министерстве.

    Двоих детей доставили в ДНКЦ имени Рошаля. Три человека погибли: двое — на месте происшествия, один — в стационаре. Медики оказали помощь на месте и амбулаторно 21 человеку, в том числе четырем детям.

    После атаки в регионе развернули два ПВР, дежурят врачебно-сестринские бригады.