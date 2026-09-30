Очередной гуманитарный груз отправили в зону СВО из Луховиц

В состав партии, которая отправится бойцам специальной военной операции из Луховиц, вошли два автомобиля, а также генераторы, коптеры, зарядные станции, обогреватели и запчасти. Груз сформировали по просьбам военнослужащих.

Средства на приобретение автомобилей собрали жители Луховиц. К сбору гуманитарного груза также присоединились предприниматели. Общими силами удалось собрать более 5 миллионов рублей. Гуманитарный груз доставят в Запорожскую, Донецкую, Луганскую и Белгородскую области волонтеры благотворительного фонда «Башня».

Для Романа Назарова это командировка уже пятая. «Мы должны будем проехать за неделю порядка 10 мест, где будем нашу гуманитарную помощь передавать ребятам прямо на передовой. Мы едем конкретно во все подразделения, на места, для того, чтобы передать ту необходимую помощь, которую ребята от нас ждут, а также пообщаться с ними, выяснить, что им еще нужно, для того, чтобы уже готовить следующую отгрузку», — рассказал Роман Назаров.

Благотворительный фонд «Башня» с первых дней специальной военной операции поддерживает наших бойцов. Волонтеры уже более 50 раз ездили в командировки и доставляли гуманитарный груз. Представители фонда выразили благодарность администрации округа и главе Луховиц Марку Черемисову за оказанную помощь.