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    В Сочи объявили об угрозе атаки БЭК и временно ограничили доступ к пляжам

    Фото: РИА «Новости»

    В Сочи объявили угрозу атаки безэкипажных катеров и на время закрыли доступ к пляжам и морским набережным. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в телеграм-канале.

    «В Сочи существует угроза применения БЭК (безэкипажных катеров). Городским оперативным штабом принято решение временно ограничить доступ к пляжным территориям и набережным», — уточнил он.

    Мэр добавил, что охрана и спасатели предупреждают о возможной опасности с помощью громкоговорителей. Он попросил горожан и туристов соблюдать меры предосторожности и звонить в экстренные службы в случае нештатной ситуации.

    Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим прибегает к террористической деятельности, не имея возможности переломить ситуацию на фронте. По этой причине украинские неонацисты атакуют гражданские объекты на российской территории, в том числе курорты.

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