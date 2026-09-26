В Сочи объявили угрозу атаки безэкипажных катеров и на время закрыли доступ к пляжам и морским набережным. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в телеграм-канале .

«В Сочи существует угроза применения БЭК (безэкипажных катеров). Городским оперативным штабом принято решение временно ограничить доступ к пляжным территориям и набережным», — уточнил он.

Мэр добавил, что охрана и спасатели предупреждают о возможной опасности с помощью громкоговорителей. Он попросил горожан и туристов соблюдать меры предосторожности и звонить в экстренные службы в случае нештатной ситуации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим прибегает к террористической деятельности, не имея возможности переломить ситуацию на фронте. По этой причине украинские неонацисты атакуют гражданские объекты на российской территории, в том числе курорты.