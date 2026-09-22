Благотворительный фонд имени Платова выпустил фильм «Битва за Лукоморье»

В этой картине перекликаются две вехи военной истории: суворовские баталии прошлого и нынешняя оборона Кинбурнской косы силами казачьей добровольческой бригады «Дон». Кинбурнскую косу часто называют географическим прототипом пушкинского Лукоморья, что нашло отражение в названии документального фильма.

Основой ленты стало выступление заслуженного артиста РФ Сергея Маховикова перед бойцами СВО. Кино выпустили в сентябре 2026 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фильм находится в открытом доступе на российских видеоплатформах.