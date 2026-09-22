Благотворительный фонд имени Платова выпустил фильм «Битва за Лукоморье»
Документальный фильм «Битва за Лукоморье» выпустили представители Благотворительного фонда имени донского атамана Матвея Ивановича Платова.
В этой картине перекликаются две вехи военной истории: суворовские баталии прошлого и нынешняя оборона Кинбурнской косы силами казачьей добровольческой бригады «Дон». Кинбурнскую косу часто называют географическим прототипом пушкинского Лукоморья, что нашло отражение в названии документального фильма.
Основой ленты стало выступление заслуженного артиста РФ Сергея Маховикова перед бойцами СВО. Кино выпустили в сентябре 2026 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Фильм находится в открытом доступе на российских видеоплатформах.
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