RT: боец Москва заявил о победе в артиллерийской дуэли с САУ «Богдана»

Артиллерист морской пехоты с позывным Москва рассказал о столкновении с украинской самоходной установкой «Богдана» во время боевых действий в приграничье Курской области. Подробностями военнослужащий поделился в беседе с RT .

По словам бойца, украинская установка била по российским позициям, после чего артиллеристы открыли ответный огонь.

«По нам работала „Богдана“ — мы работали по ней в ответ. Это была такая артиллерийская дуэль, в которой мы победили», — рассказал Москва.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что за сутки в зоне ответственности группировки «Центр» украинские подразделения потеряли до 420 военнослужащих. Также ВС России уничтожили четыре бронемашины «Казак», четыре артиллерийских орудия, 14 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.