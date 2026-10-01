Созданные после 1945 года международные институты не отразили ситуацию в мире

Международные институты, созданные в после 1945 года, не отражают ситуацию в мире во второй четверти XXI века. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

«Институты, действующие после Второй мировой войны, не отражают ситуацию во второй четверти уже нынешнего столетия», — подчеркнул глава государства.

По его словам, открытым остается вопрос о том, возможно ли их эффективно реформировать, чтобы они соответствовали международным реалиям.

Сейчас формируются и новые международные сообщества, порожденные современной обстановкой в мире. Такие объединения имеют больше перспективы — будь-то различные региональные или общемировые структуры. К последним относится БРИКС.

Путин также отметил, что тревожные международные тенденции вынуждают задуматься о сохранении глобального мира прямо сейчас.