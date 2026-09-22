Топливные резервуары взорвались в Киеве

В одном из районов Киева взорвались резервуары с топливом. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«В Оболонском районе зафиксированы попадания в резервуары с топливом», — написал он.

Позже Кличко сообщил, что в районе горит резервуар с горючим. Экстренные службы прибыли на место. Больше никаких подробностей он не привел.

Российские военные в ночь на 22 сентября поразили предприятия металлургической и химической промышленности на Украине. Также ВС России ударили по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, портовой инфраструктуры ВСУ в Киеве, Полтавской, Днепропетровской и Одесской областях.