Встреча молодежи с участником СВО прошла в Ногинске

29 сентября в Центре допризывной подготовки молодежи Богородского округа состоялась особенная встреча: воспитанники Центра пообщались с участником специальной военной операции, известным под позывным Камикадзе. Боец рассказывал о буднях на передовой, о том, из чего складывается настоящая армейская служба, и почему в критических ситуациях именно выучка и слаженность команды спасают жизни.

Юные слушатели не просто сидели в зале: они задавали вопросы, уточняли детали, спорили в рамках диалога и искренне пытались разобраться в том, что для них пока остается за гранью повседневного опыта. Кого-то интересовали бытовые моменты — как устроены дни в полевых условиях, кто-то спрашивал про психологическую устойчивость, про то, как учатся принимать решения, когда времени на раздумья почти нет. Участник СВО отвечал прямо, без упрощений, и эта откровенность особенно ценилась ребятами.

Для многих воспитанников возможность поговорить с тем, кто был «там», стала важным эмоциональным и смысловым опытом. За привычными словами «долг», «честь», «служение Родине» вдруг проступили живые истории, реальные трудности и человеческие поступки — те самые, о которых редко говорят в учебниках, но которые и формируют настоящее понимание патриотизма.

Занятия в Центре допризывной подготовки получают дополнительный контекст: навыки, которым здесь учат, перестают быть абстрактными упражнениями и обретают понятный смысл — это то, что реально помогает в сложных ситуациях и спасает жизни.