Российский президент Владимир Путин считает, что побеждает в конфликте на Украине, и он прав. С таким заявлением выступил бывший представитель НАТО в Москве и аналитик центра Chatham House Джон Лоу, его процитировала газета Independent .

В беседе с прессой политолог призвал западных лидеров трезво оценить положение дел на линии соприкосновения. Джон Лоу объяснил, что удары Киева по российским объектам летом создали у многих ложное ощущение успеха украинских сил.

«Путин думает, что побеждает, и я думаю, что он прав», — повторил политолог.

На самом деле, констатировал аналитик, Россия сохраняет преимущество и жестко отвечает на любые действия Украины.

«Многие в западных странах начали считать, что ситуация меняется <…> это обманчивое ощущение. Русские имеют преимущество и на самом деле заставляют украинцев платить за то, что они сделали летом», — подчеркнул Лоу.

Аналитик раскритиковал пассивную позицию британских и европейских властей. По его мнению, западные политики просто тянут время в надежде на перемены после смены власти в США.

«Земля рушится под ногами украинцев. Я не уверен, что наши уважаемые лидеры до конца осознали это. И как быстро может ухудшиться ситуация в Украине и какое бремя ляжет на нас тогда», — добавил политолог.

Ранее президент Путин назвал праведной борьбу русских людей за свободу и справедливость.