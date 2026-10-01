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    «Путин прав». Экс-аналитик НАТО удивил Запад одним заявлением

    Экс-сотрудник НАТО Джон Лоу указал на провал Украины

    Фото: РИА «Новости»

    Российский президент Владимир Путин считает, что побеждает в конфликте на Украине, и он прав. С таким заявлением выступил бывший представитель НАТО в Москве и аналитик центра Chatham House Джон Лоу, его процитировала газета Independent.

    В беседе с прессой политолог призвал западных лидеров трезво оценить положение дел на линии соприкосновения. Джон Лоу объяснил, что удары Киева по российским объектам летом создали у многих ложное ощущение успеха украинских сил.

    «Путин думает, что побеждает, и я думаю, что он прав», — повторил политолог.

    На самом деле, констатировал аналитик, Россия сохраняет преимущество и жестко отвечает на любые действия Украины.

    «Многие в западных странах начали считать, что ситуация меняется <…> это обманчивое ощущение. Русские имеют преимущество и на самом деле заставляют украинцев платить за то, что они сделали летом», — подчеркнул Лоу.

    Аналитик раскритиковал пассивную позицию британских и европейских властей. По его мнению, западные политики просто тянут время в надежде на перемены после смены власти в США.

    «Земля рушится под ногами украинцев. Я не уверен, что наши уважаемые лидеры до конца осознали это. И как быстро может ухудшиться ситуация в Украине и какое бремя ляжет на нас тогда», — добавил политолог.

    Ранее президент Путин назвал праведной борьбу русских людей за свободу и справедливость.

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