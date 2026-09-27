Песков назвал опасным разрешение ВСУ использовать Starlink для ударов по России
Песков назвал опрометчивым шагом использование ВСУ Starlink для ударов по России
Предоставление украинским боевикам спутниковых систем Starlink для ударов по России станет потенциально опасным и опрометчивым шагом. Об этом в комментарии корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба об обращении к владельцу космической корпорации Илону Маску о расширении покрытия Starlink российской территории для ударов со стороны Украины.
«Что касается предоставления спутниковых систем Маска для нанесения удара вглубь России, это было бы очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом», — заявил Песков.
В конце сентября американский журналист Найя Саджая со ссылкой на источники сообщил, что с просьбой об использовании Starlink для ударов по России украинский лидер Владимир Зеленский обращался к президенту США Дональду Трампу в ходе последней беседы.
По данным корреспондента, глава Белого дома рекомендовал собеседнику обратиться к владельцу компании — Илону Маску.