Песков назвал опасным разрешение ВСУ использовать Starlink для ударов по России

Предоставление украинским боевикам спутниковых систем Starlink для ударов по России станет потенциально опасным и опрометчивым шагом. Об этом в комментарии корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба об обращении к владельцу космической корпорации Илону Маску о расширении покрытия Starlink российской территории для ударов со стороны Украины.

«Что касается предоставления спутниковых систем Маска для нанесения удара вглубь России, это было бы очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом», — заявил Песков.

В конце сентября американский журналист Найя Саджая со ссылкой на источники сообщил, что с просьбой об использовании Starlink для ударов по России украинский лидер Владимир Зеленский обращался к президенту США Дональду Трампу в ходе последней беседы.

По данным корреспондента, глава Белого дома рекомендовал собеседнику обратиться к владельцу компании — Илону Маску.