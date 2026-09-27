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    Песков назвал опасным разрешение ВСУ использовать Starlink для ударов по России

    Песков назвал опрометчивым шагом использование ВСУ Starlink для ударов по России

    Фото: РИА «Новости»

    Предоставление украинским боевикам спутниковых систем Starlink для ударов по России станет потенциально опасным и опрометчивым шагом. Об этом в комментарии корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Так он прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба об обращении к владельцу космической корпорации Илону Маску о расширении покрытия Starlink российской территории для ударов со стороны Украины.

    «Что касается предоставления спутниковых систем Маска для нанесения удара вглубь России, это было бы очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом», — заявил Песков.

    В конце сентября американский журналист Найя Саджая со ссылкой на источники сообщил, что с просьбой об использовании Starlink для ударов по России украинский лидер Владимир Зеленский обращался к президенту США Дональду Трампу в ходе последней беседы.

    По данным корреспондента, глава Белого дома рекомендовал собеседнику обратиться к владельцу компании — Илону Маску.