RT покажет 30 сентября новый фильм Клима Поплавского о Северске
Вечером 30 сентября на площадках RT выйдет новый фильм военкора-документалиста Клима Поплавского из серии «Северская сага».
Новая серия рассказывает истории Светланы и Андрея. Они стали первыми мирными жителями, которых Поплавский встретил в Северске.
Фильм войдет в серию репортажей военкора-документалиста о городе.
Ранее вышли серии «Пролог», «Дневник первый: проводник», «Запись II. Поиск», «Запись III. Разведка», «Запись IV. Эвакуация», «Дневник V: точка ноль» и «На полях дневника. Северская сага: глазами Гусара».
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