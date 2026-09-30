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    RT покажет 30 сентября новый фильм Клима Поплавского о Северске

    Вечером 30 сентября на площадках RT выйдет новый фильм военкора-документалиста Клима Поплавского из серии «Северская сага».

    Новая серия рассказывает истории Светланы и Андрея. Они стали первыми мирными жителями, которых Поплавский встретил в Северске.

    Фильм войдет в серию репортажей военкора-документалиста о городе.

    Ранее вышли серии «Пролог», «Дневник первый: проводник», «Запись II. Поиск», «Запись III. Разведка», «Запись IV. Эвакуация», «Дневник V: точка ноль» и «На полях дневника. Северская сага: глазами Гусара».

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