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    НПЗ получил повреждения из-за атаки ВСУ на Ярославскую область

    Фото: РИА «Новости»

    В Ярославской области нефтеперерабатывающий завод получил повреждения в результате атаки украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в «Максе».

    Специалисты оперативно приступили к тушению возгораний.

    «Также упавшими обломками выбиты окна нескольких многоквартирных домов, повреждены автомобили», — добавил глава региона.

    По его словам, обошлось без жертв и пострадавших.

    Накануне за 12 часов средства ПВО ликвидировали 68 беспилотников ВСУ самолетного типа над регионами России и морем. БПЛА пытались атаковать Брянскую, Курскую, Белгородскую, Калужскую и Ростовскую области, Московский регион и Краснодарский край.