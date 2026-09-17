НПЗ получил повреждения из-за атаки ВСУ на Ярославскую область
В Ярославской области нефтеперерабатывающий завод получил повреждения в результате атаки украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в «Максе».
Специалисты оперативно приступили к тушению возгораний.
«Также упавшими обломками выбиты окна нескольких многоквартирных домов, повреждены автомобили», — добавил глава региона.
По его словам, обошлось без жертв и пострадавших.
Накануне за 12 часов средства ПВО ликвидировали 68 беспилотников ВСУ самолетного типа над регионами России и морем. БПЛА пытались атаковать Брянскую, Курскую, Белгородскую, Калужскую и Ростовскую области, Московский регион и Краснодарский край.