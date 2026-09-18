Бойцы «Севера» спасли мать, почти два года прятавшую двухлетнего сына от ВСУ

Российские военные вывели из освобожденного населенного пункта в Харьковской области женщину с двухгодовалым сыном. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По информации ТАСС, Ольге пришлось год и семь месяцев прятать малыша в подвале, чтобы его не забрали украинские силовики, насильно вывозившие детей из прифронтовой зоны.

Семья попыталась эвакуироваться на машине, но в автомобиль попал FPV-дрон, муж женщины погиб, ее посекло осколками.

Российские штурмовики под обстрелами и FPV-дронами вывели мать и сына из опасной зоны, малыша несли на руках.

«Ты несешь и не думаешь вообще ни о чем вокруг, кроме того, чтобы его только донести. Он даже говорить толком не умеет, он почти каждого папой называет», — поделился командир штурмовой роты с позывным Шальной.

Ранее российские бойцы эвакуировали из Константиновки десятилетнюю Софию, которая осталась без родителей. Бабушка и дедушка девочки погибли на ее глазах, она некоторое время жила совсем одна.