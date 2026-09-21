Средства ПВО перехватили 45 беспилотников над регионами России за 12 часов

Минобороны объявило об уничтожении 45 дронов за 12 часов 21 сентября

Дежурные средства противовоздушной обороны с 08:00 до 20:00 понедельника, 21 сентября, перехватили и уничтожили 45 беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что летательные аппараты самолетного типа перехватили в воздушном пространстве Брянской, Курской, Рязанской областей, Башкирии и Крыма.

В ночь на понедельник, 21 сентября, дежурные средства противовоздушной обороны сбили 244 беспилотника над российскими регионами и акваторией Черного моря.

В пресс-службе Минобороны заявили, что летательные аппараты перехватили в Татарстане, Башкирии, Краснодарском крае, Ульяновской, Тульской, Тверской, Саратовской, Самарской, Рязанской, Ростовской, Оренбургской, Орловской, Курской, Калужской, Волгоградской, Воронежской, Брянской и Белгородской областях.