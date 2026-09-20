За ночь над Россией уничтожили 1110 украинских беспилотников
За минувшую ночь силы ПВО отразили массированную атаку украинских БПЛА на российские регионы и сбили 1110 вражеских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Беспилотные летательные аппаратов самолетного типа перехватили и уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Тамбовской областей. Также БПЛА ликвидировали над Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.
По сообщениям губернаторов, над Тульской областью сбили 91 беспилотник, над Ростовской около 120. Над Московской областью ликвидировали и подавили 249 БПЛА в 17 округах, два человека в результате атаки погибли.