В ХМАО объявили режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности объявили в ХМАО вечером 21 сентября. Об этом сообщил глава региона Руслан Кухарук.

«Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности», — написал губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Кухарук призвал местных жителей сохранять спокойствие, по возможности не выходить на улицу и не подходить к окнам. Также не стоит покидать безопасное место до отбоя сигнала. Сотовая связь и мобильный интернет могут работать с перебоями.

Глава региона предупредил, что специалисты усилят контроль за воздушным пространством. Губернатор напомнил, что нельзя трогать или перемещать обломки БПЛА, а также снимать и распространять контент о работе ПВО.

Ранее стало известно, что три человека пострадали при атаках ВСУ на ЛНР. Всего за сутки системы противовоздушной обороны и силы МОГ уничтожили более 80 воздушных целей в республике.