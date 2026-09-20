Две квартиры отселили в Новом Павлине в Балашихе после атаки БПЛА

После атаки БПЛА на Подмосковье потребовалось отселение жильцов двух квартир в микрорайоне Новое Павлино в Балашихе. Им компенсировали затраты на аренду жилья, сообщил Фонд капитального ремонта.

Всего повреждения получили 104 окна и балкона в домах № 5 и № 3 на улице Романычева, а также в домах № 10 и № 12 на Косинском шоссе. Специалисты восстановили 38 тепловых контуров, работы продолжаются.

Ни по одному из указанных адресов инженерные коммуникации не пострадали. Жильцов двух квартир отселили в доме № 5 на Романычева из-за повреждения конструктива.

В ночь на воскресенье Московский регион подвергся массированной атаке беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с предыдущего дня на всех рубежах отразили более 1,6 тысячи БПЛА, в том числе 450 на подлете к столице.

По данным Минздрава Подмосковья, из-за атаки БПЛА пострадал 41 человек, трое погибли. Двоих детей госпитализировали в центр имени Рошаля.