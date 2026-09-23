Военнослужащий «Центра» 100 дней передавал данные из тыла ВСУ

Заместитель командира взвода группировки войск «Центр» Тлеужан Кайрымов около 100 дней передавал российским военным данные о действиях ВСУ перед наступлением на Марьевку. Об этом сообщил телеканал «Звезда» .

Военнослужащий заранее проник в тыл противника и оборудовал укрытие под упавшим деревом рядом с опорным пунктом. Он ежедневно наблюдал за обстановкой и передавал сведения командованию. По ночам российские беспилотники доставляли ему батареи для рации, воду и еду.

«В 50-70 метрах от меня их норка была. Там людей очень много, пять-семь человек. Они рядом со мной пробегали в двух метрах, даже меня не видели», – рассказал Кайрымов.

По его словам, за время разведки он потерял 23 килограмма из-за жары. Во время штурма Марьевки военнослужащий ворвался в опорный пункт и ликвидировал двух украинских военных, что обеспечило продвижение российской штурмовой группы.

Ранее военнослужащие подразделения РХБ-защиты группировки «Центр» испытали новую тактику применения беспилотников. Аппарат самолетного типа «Молния-2» доставил к цели закрепленный на нем FPV-дрон.