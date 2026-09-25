Глава Минобороны Белоусов поздравил военных с освобождением Доброполья Малого

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил командование и бойцов 76-й десантно-штурмовой дивизии с освобождением Доброполья Малого в Донецкой Народной Республике. Поздравление опубликовала пресс-служба Минобороны.

«Эта победа продолжает героический путь дивизии и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества», — сказал он.

Белоусов поблагодарил бойцов за успешное решение боевых задач и преданность воинскому долгу. Он выразил уверенность, что военные с честью продолжат решать поставленные перед ними задачи, оберегать национальные интересы и гарантировать безопасность России.

За неделю российские силы освободили пять населенных пунктов в зоне спецоперации. Как отметили в Минобороны, ВС России взяли под контроль Бузово, Красный Яр, Комиссарово, Новоалександровку, Лошаково, Потихоново, Польную и Хижняково в Харьковской области.