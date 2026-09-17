Минобороны: ВКС России ударили по живой силе ВСУ у Сердобино

Российские военно-космические силы нанесли удар по месту скопления личного состава ВСУ в районе поселка Сердобино Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Экипажи применили фугасные авиационные бомбы. После сброса боеприпасов летчики выполнили противоракетный маневр и вернулись на аэродром базирования.

На видеозаписи средств объективного контроля было заметно, что удар пришелся точно по выявленным позициям украинских подразделений.

Ранее артиллерийские подразделения группировки «Восток» нанесли удар по скоплению украинских военнослужащих в районе Червоносого Яра, расположенного в 20 километрах от Орехова в Запорожской области.