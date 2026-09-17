В ЦИК сообщили о гибели председателя УИК в Запорожской области при атаке БПЛА

Председатель участковой избирательной комиссии № 394 Елена Астанина стала жертвой удара беспилотника в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

БПЛА атаковал 15 сентября село Октябрьское Токмакского муниципального округа. Погибшая председатель работала в избирательной системе с 2022 года и участвовала в организации референдума о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

«ЦИК выражает глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Елены Викторовны. Светлая память», — отметили в пресс-службе.

В ночь на 17 сентября средства противовоздушной обороны нейтрализовали над регионами более 600 беспилотников самолетного типа. Атаки отразили в Краснодарском крае, Московском регионе, Крыму, над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей, а также в Воронежской, Калужской, Владимирской и других областях.