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    ВС России ударили по предприятию «Радионикс» и дата-центру в Киеве

    Фото: РИА «Новости»

    Российская армия поразила ночью украинские объекты, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    Под удар попало киевское предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс». На заводе производились системы управления для ракет «Фламинго», «Нептун», FP-7 и FP-9.

    Также войска атаковали в украинской столице дата-центр «Би-мобаил», который обеспечивал хранение, обработку и передачу данных, функционирование сетевого оборудования в интересах ВСУ.

    Удары наносились по целям высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА.

    Ранее ВС России поразили в Одесской области танкер, доставивший горючее для украинской армии. Также они атаковали таможенно-логистический центр «Копылов Логистик Парк» под Киевом. На объекте хранили и распределяли военные грузы из европейских стран.