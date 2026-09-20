ВС России ударили по предприятию «Радионикс» и дата-центру в Киеве

Российская армия поразила ночью украинские объекты, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Под удар попало киевское предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс». На заводе производились системы управления для ракет «Фламинго», «Нептун», FP-7 и FP-9.

Также войска атаковали в украинской столице дата-центр «Би-мобаил», который обеспечивал хранение, обработку и передачу данных, функционирование сетевого оборудования в интересах ВСУ.

Удары наносились по целям высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА.

Ранее ВС России поразили в Одесской области танкер, доставивший горючее для украинской армии. Также они атаковали таможенно-логистический центр «Копылов Логистик Парк» под Киевом. На объекте хранили и распределяли военные грузы из европейских стран.