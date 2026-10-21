Ушаков назвал сроки и место нового раунда переговоров России, США и Украины

Ушаков: переговоры России, США и Украины могут пройти в ноябре в Абу-Даби

Новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины может пройти в Абу-Даби в десятых числах ноября. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков, сообщила ИС «Вести» .

«Мы ориентируемся на Абу-Даби. <…> Такая была договоренность, что, наверное, в середине ноября, в десятых числах ноября», — отметил он.

Кто именно отправится на переговоры, пока не определено. По словам Ушакова, состав делегации решит президент. Встреча пройдет на экспертном уровне, как и прежде в Абу-Даби и Женеве.

Главной темой станет обеспечение безопасности России и Украины уже после завершения конфликта.

Ранее президент Владимир Путин провел переговоры со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Во время нее дипломат рассказал главе государства о результатах встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Осло и оценил шансы на прекращение огня.