Полянский заявил, что Россия получает все больше свидетельств о подготовке ЕС к войне

Полянский: Россия получает все больше свидетельств о подготовке ЕС к войне

Россия получает все больше и больше свидетельств о системной подготовке Евросоюза к войне. Об этом сообщил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, его слова привел ТАСС .

«К сожалению, мы получаем все больше свидетельств того, что подготовка Европы к войне идет на системном уровне», — поделился он.

Дипломат обратил внимание, что в Италии, Средиземноморье и Северной Атлантике сейчас проводят военные учения. В Финляндия в подобных маневрах участвуют представители Германии, Швеции, Латвии, Нидерландов и Великобритании. Полянский также подчеркнул, что в ноябре планируют отработать переброску войск на Украину.

Ранее Полянский назвал провокацией учения НАТО по отработке применения ядерного оружия недалеко от границы России.