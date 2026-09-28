Расчеты беспилотных систем группировки войск «Центр» освободили 94 здания при зачистке окруженных формирований ВСУ в западных и восточных районах Доброполья в ДНР. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«В ходе боевой работы уже освобождено 94 здания, уничтожено более 30 украинских боевиков», — уточнило военное ведомство.

Российские военные использовали оптоволоконные и радиоуправляемые БПЛА, продолжая уничтожение окруженных сил противника в городе. Дроноводы «Центра» выполняют боевые задачи в условиях активного применения украинскими боевиками средств радиоэлектронной борьбы.

В военном ведомстве добавили, что окруженные боевики ВСУ пытаются организовать снабжение — подвоз боеприпасов и продовольствия, используя технику и наземные роботизированные комплексы, но безуспешно. Подкрепление им тоже не дождаться. Российские дроноводы пресекают все попытки врага.

Ранее бойцы «Центра» за сутки поразили шесть бригад ВСУ И пять бригад Нацгвардии Украины.