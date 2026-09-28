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    Подразделения «Центра» освободили 94 здания в Доброполье

    Фото: РИА «Новости»

    Расчеты беспилотных систем группировки войск «Центр» освободили 94 здания при зачистке окруженных формирований ВСУ в западных и восточных районах Доброполья в ДНР. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

    «В ходе боевой работы уже освобождено 94 здания, уничтожено более 30 украинских боевиков», — уточнило военное ведомство.

    Российские военные использовали оптоволоконные и радиоуправляемые БПЛА, продолжая уничтожение окруженных сил противника в городе. Дроноводы «Центра» выполняют боевые задачи в условиях активного применения украинскими боевиками средств радиоэлектронной борьбы.

    В военном ведомстве добавили, что окруженные боевики ВСУ пытаются организовать снабжение — подвоз боеприпасов и продовольствия, используя технику и наземные роботизированные комплексы, но безуспешно. Подкрепление им тоже не дождаться. Российские дроноводы пресекают все попытки врага.

    Ранее бойцы «Центра» за сутки поразили шесть бригад ВСУ И пять бригад Нацгвардии Украины.

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