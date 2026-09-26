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    Бойцы «Центра» за сутки поразили 6 бригад ВСУ и 5 бригад Нацгвардии

    Фото: РИА «Новости»

    Группировка войск «Центр» нанесла поражение бригадам ВСУ и Нацгвардии в районе семи населенных пунктов, улучшив свое тактическое положение. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.

    «Подразделения группировки <…>  нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской и штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и пяти бригад Национальной гвардии, в том числе бригады „Азов“*, в районе Бокового, Белозерского, Андреевки, Горняка, Межевой, Благодатки и Криворожья», — рассказал он.

    Савчук добавил, что бойцы «Центра» пресекли попытку прорыва боевиков ВСУ из кольца окружения в районе населенного пункта Первомайское.

    Ранее Минобороны разъяснило, что освобождение Доброполья лишит Киев укрепрайона на территории ДНР, поставив под угрозу удержание им Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации. Бойцы «Центра» уничтожают заблокированные в городе силы ВСУ.

    * Запрещенная в России террористическая организация.

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