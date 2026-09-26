ВС России ударили по логистическому центру «Эпицентр» в Одессе

Минобороны заявило об ударе по центру логистики с оружием ВСУ под Одессой

Российские военные нанесли удар по логистическому центру «Эпицентр» в Одессе. Об этом сообщили в Минобороны .

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам портовой инфраструктуры, логистическим центрам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — заявили в ведомстве.

По данным ведомства, этот объект использовали для хранения и распределения военной продукции, которая поступала из-за рубежа для ВСУ.

Помимо этого, в море на подходе к одесскому порту уничтожили сухогруз. Судно доставляло грузы для украинской армии.

Ранее российские военные атаковали еще один портовый пункт в Одесской области, поставлявший ВСУ боеприпасы и оружие из Европы.

Кроме того, бойцы ВС России поразили дата-центр Starlink в Киеве, который обеспечивал работу мобильного интернета и систем спутниковой связи для украинской армии.