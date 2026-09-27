Российские военные уничтожили два миномета ВСУ в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил командир роты с позывным Режиссер.

Боевую задачу выполнили расчеты роты беспилотных систем группировки войск «Север». По словам Режиссера, замаскированные позиции обнаружили операторы БПЛА. По ним отработали расчеты FPV-дронов.

«Средства объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали прямые попадания по замаскированным огневым позициям, взрывы и уничтожение двух вражеских минометов», — отметил командир.

Ранее дроноводы группировки войск «Центр» на Днепропетровском направлении ликвидировали сеть опорных пунктов вместе с живой силой ВСУ. Для этого военные применили ударные беспилотники «Бумеранг».

Также бойцы Южной группировки войск уничтожили пикап, боевую бронированную машину и пункт управления БПЛА в Донецкой Народной Республике.